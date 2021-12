'Thương Ngày Nắng Về': Khánh mượn rượu 'trả thù' mẹ chồng khiến khán giả cười không ngớt

Tập 13 Thương Ngày Nắng Về lên sóng tối 13/12 đã mang đến cho khán giả một trận cười không ngớt ở phân cảnh Khánh (Lan Phương) "bật" lại bà Hiền (NSND Lan Hương) trong tình trạng say khướt.

Sau khi liên hoan với đồng nghiệp, Khánh say xỉn vừa đi vừa ca hát. Khi thấy mẹ chồng trên đường về, Khánh lập tức chạy tới ôm vai bá cổ như bạn bè thân thiết khiến bà Hiền hoảng hồn.