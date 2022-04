'Thương Ngày Nắng Về 2' tập 9: Khán giả lại khóc khi xem Trang xin lỗi mẹ nuôi

Your browser does not support the video tag.

Tiếp nối Thương Ngày Nắng Về 2 trước đó, trong tập 9 lên sóng tối qua 20/4, Trang đã nghỉ việc ở Hoàng Kim, chờ mẹ Nga nguôi giận, cô về nhà và xin lỗi mẹ.

Trang thú nhận với mẹ Nga, cô đã rất hạnh phúc khi bố mẹ, chị Khánh, em Vân cho cô cảm giác không còn tủi thân nữa, nhưng thực lòng cô vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó mẹ ruột quay trở lại tìm mình.