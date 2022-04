'Thương Ngày Nắng Về 2' tập 2: Duy nóng mắt vì sếp mới thay thế Trang

Your browser does not support the video tag.

Trong tập 2 Thương Ngày Nắng Về phần 2 lên sóng tối 5/4, ông Hoàng Long - Chủ tịch Hoàng Kim (Tiến Đạt) đã chất vấn bà Kim Nhung (NSND Minh Hòa) về việc vội điều chuyển Trang (Huyền Lizzie) sang Nhật.

Khi bà Nhung nói vị trí trưởng phòng marketing đó không thể để trống lâu và đã tìm được vài ứng viên sáng giá, ông Hoàng Long thắc mắc: "Chưa tìm được người mới mà đã nóng lòng thay người cũ, lạ nhỉ?"