Thương mại điện tử Việt Nam lọt Top 10 tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Theo Aglobal - đơn vị cung cấp dịch vụ về thương mại điện tử, với tốc độ tăng trưởng hơn 16% vào năm ngoái và tiếp tục dự báo tăng trưởng hơn 20% vào năm nay, Việt Nam đang nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Vào năm 2014, tỷ lệ doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước chỉ ở mức 2,1%, một con số khiêm tốn so với tổng mức bán lẻ. Tuy nhiên, qua từng năm, tỷ lệ này đã tăng lên: 2,8% vào năm 2015, 3,0% vào năm 2016, 3,6% vào năm 2017 và 4,2% vào năm 2018. Đến năm 2019, tỷ lệ này đạt 4,9%, cho thấy thương mại điện tử ngày càng chiếm một phần quan trọng hơn trong hoạt động mua sắm và tiêu dùng của người dân, từng bước định hình lại thói quen mua sắm truyền thống.

Bước sang giai đoạn 2020 - 2024, đặc biệt là năm 2024, thương mại điện tử Việt Nam đã có những bước bứt phá ngoạn mục, khẳng định vị thế dẫn đầu không chỉ trong khu vực mà còn trên trường quốc tế.

Quy mô thị trường tiếp tục tăng vọt, từ 11,8 tỷ USD vào năm 2020 đã vượt mốc 25 tỷ USD vào năm 2024. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao, với 18% vào năm 2020, 16% vào năm 2021, 20% vào năm 2022, 25% vào năm 2023 và dự kiến đạt 30% vào năm 2024.

Cũng trong năm 2024, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước, tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 9%.

Sự phát triển của thương mại điện tử không chỉ thể hiện ở quy mô, mà còn ở mức độ thâm nhập vào tổng thể nền kinh tế, đóng góp tới hai phần ba giá trị kinh tế số quốc gia, biến lĩnh vực này trở thành động lực chính, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

Điều này khẳng định tiềm năng to lớn và sức hút của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế, đồng thời đặt Việt Nam ngang hàng với các thị trường năng động khác trong khu vực và trên thế giới.

Hành trình phát triển của thương mại điện tử Việt Nam là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế số quốc gia. Từ những con số tăng trưởng ấn tượng về quy mô thị trường và tỷ trọng đóng góp vào tổng mức bán lẻ, đến vị thế trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, thương mại điện tử đã thực sự trở thành động lực quan trọng, dẫn dắt Việt Nam tiến sâu hơn vào kỷ nguyên số. Với tiềm năng dồi dào và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách, thương mại điện tử Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá và khẳng định vị thế vững chắc hơn nữa trên bản đồ kinh tế toàn cầu.