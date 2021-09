Thưởng lãm 7 bức tượng độc đáo nhất thế giới

6. Tượng Nữ thần Tự do, Mỹ

Tượng Nữ thần Tự do đặt trên đảo Liberty tại cảng New York (Mỹ). Tác phẩm này do kiến trúc sư Frédéric Bartholdi thiết kế và được khánh thành vào năm 1886. Bức tượng cao 93m này là món quà mà nhân dân Pháp gửi tặng người dân nước Mỹ.

7. Tượng đài Motherland, Ukraine

Tượng đài Đất Mẹ là một bức tượng cao gần 62 mét (chưa kể bệ) là công trình ăn mừng chiến thắng của Liên Xô trên nước Đức Quốc xã. Chiều cao tổng thể của tượng là 102 mét, với tay phải cầm một thanh kiếm, tay trái cầm một chiếc khiên.