Thương lái Trung Quốc ‘quay xe’, nông dân Quảng Ngãi điêu đứng vì giá cau rớt thảm

Sau thời gian được ví như “vàng xanh” của miền Trung, cau Quảng Ngãi đang rơi vào cảnh ế ẩm khi thương lái Trung Quốc bất ngờ “quay xe”, chỉ thu mua loại trái cau dài và dứt khoát chê trái cau tròn. Giá cau giảm hơn 6 lần so với năm ngoái, khiến nông dân Quảng Ngãi lao đao.

Thương lái ngừng thu mua cau tròn, chỉ mua cau dài khiến giá cau giảm mạnh.