Thương hiệu xe sang Lexus ngừng sản xuất một loạt mẫu xe trong 3 tháng tới

Dù không phải là những mẫu xe Lexus bán chạy nhất, nhưng hai dòng sản phẩm là IS và RC luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người yêu xe nhờ thiết kế thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ và cá tính riêng biệt. Đây là điểm nổi trội trong kỷ nguyên xe SUV thống trị cùng xu hướng chuyển dịch sang các mẫu xe điện và xe hybrid.

Lexus IS 500 đã âm thầm tạo dựng được lượng người hâm mộ trung thành. Ảnh: CarBuzz

IS 500 và RC F là hai trong số những mẫu xe cuối cùng của Lexus sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên. Với động cơ V8 5.0L và ngoại hình đậm chất cơ bắp nhưng đầy tinh tế, Lexus IS 500 đã âm thầm tạo dựng được lượng người hâm mộ trung thành. Trong khi đó, Lexus RC F mang đến trải nghiệm thể thao mạnh mẽ hơn, gần với xe đua, nhờ thiết kế thân xe rộng hơn và khả năng vận hành ấn tượng.

Thế nhưng, giờ đây Lexus xác nhận gần như toàn bộ các biến thể IS và RC, bao gồm IS 350, IS 300, RC 350 và RC 300h, sẽ bị khai tử. Thậm chí, biến thể Lexus IS 300h AWD cũng không còn được bán tại một số thị trường.