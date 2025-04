Thương hiệu Dior xóa bỏ hình ảnh và tên hoa hậu Thùy Tiên

Tối 7/4, trang fanpage cùng Instragram của thương hiệu Dior được phát hiện chỉnh sửa bài đăng liên quan đến Thùy Tiên. Theo đó, hình ảnh và tên của nàng hậu bị thương hiệu này xóa bỏ hoàn toàn. Phần lịch sử chỉnh sửa, Dior thay đổi bài đăng lúc 15h42 cùng ngày.

Trong bài đăng ban đầu trên trang fanpage của Dior vào 5/3, hình ảnh của Thùy Tiên được đăng tải bên cạnh các ngôi sao quốc tế tham gia sự kiện của thương hiệu này. Thương hiệu đẳng cấp này thậm chí còn tag tài khoản Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Dior gỡ bỏ hình ảnh Thùy Tiên khỏi tất cả các bài đăng.

Đầu tháng 3, Thùy Tiên được giới thiệu là "Friend of The House". Danh hiệu "Friend of the house" trong ngành thời trang là vinh dự đặc biệt, được trao cho những ngôi sao, người nổi tiếng hoặc các nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội và có gu thời trang tinh tế. Đây là cách các thương hiệu thời trang nổi tiếng thể hiện sự gắn kết với những người có tầm ảnh hưởng, đồng thời thúc đẩy hình ảnh của mình qua các ngôi sao, biểu tượng văn hóa.

Với vai trò này, Thùy Tiên sẽ được tận hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt mà thương hiệu dành cho như mặc đồ, tham dự các tuần lễ thời trang, thăm nơi sản xuất… Cô có mặt trên hàng ghế khách mời của thương hiệu tại Paris Fashion Week ngày 4/3.