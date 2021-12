Thưởng hay hỗ trợ Tết?

Những ngày này, Công ty CP Sài Gòn Food (KCN Vĩnh Lộc, TPHCM) chạy hết công suất để cung ứng sản phẩm cho thị trường cuối năm. Năm nay, đơn vị này không chỉ dự trữ hơn 3.000 tấn thành phẩm (tăng 2% so với cùng kỳ) cho thị trường năm mới 2022 và Tết Nguyên đán, mà còn ra nhiều sản phẩm mới là nước xốt trộn và nước dùng canh, chỉ cần mở gói là dùng ngay rất tiện lợi.

“Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự chuyên cần, cống hiến của anh em công nhân suốt năm qua. Công ty mong Tết sắp đến là mùa tổng kết ấm no, vui Tết an toàn, thưởng Tết an khang dành cho tất cả đại gia đình Sài Gòn Food”- bà Oanh bộc bạch.

Tại Đồng Nai, Công ty Teawang Vina (KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa) đã quay trở lại nhịp sản xuất sau 3 tháng phòng dịch. Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty khẳng định: “Hiện Công đoàn, DN đang đàm phán để thống nhất công bố thưởng Tết cho NLĐ. Tuy chưa có con số cụ thể nhưng cũng như mọi năm, mức thưởng cho NLĐ vẫn ở mức 1,5 tháng lương.

Ngoài ra, Công đoàn cũng có phần quà riêng cho NLĐ trị giá khoảng 500.000 đồng/suất”. Cũng theo ông Phúc, mọi năm thường có chính sách hỗ trợ tàu, xe cho NLĐ về quê, nhưng năm nay tình hình dịch bệnh bất ổn, công đoàn sẽ chuyển sang tổ chức những hoạt động khác giúp NLĐ đón Tết vui vẻ, ấm áp.

Tập đoàn Phong Thái có 5 công ty thành viên và là đơn vị có số công nhân đông nhất tại tỉnh Đồng Nai, với khoảng 67.000 người. Dù gặp khó khăn do dịch bệnh, nhưng DN này đã quyết định thưởng Tết cho NLĐ 1 tháng lương.