Thượng đỉnh Nga - Ấn Độ dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025

Trong cuộc điện đàm nhân dịp Thủ tướng Modi bước sang tuổi 75, Tổng thống Putin gửi lời chúc mừng, đồng thời đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ cũng như những thành tựu kinh tế nổi bật dưới sự lãnh đạo của ông Modi. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh quan hệ Nga - Ấn luôn mang tính truyền thống, hữu nghị và đáng tin cậy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự một cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga tới Ấn Độ vào tháng 12 năm nay. Trong đó, hai bên dự kiến sẽ thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, công nghệ cao và thương mại. Điều này cũng phản ánh quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga - Ấn Độ nhất là trong bối cảnh xung đột tại Ukraine kéo dài và căng thẳng leo thang giữa Nga - NATO thời gian gần đây.

Theo số liệu của Đại sứ quán Ấn Độ tại Moscow, quan hệ thương mại và kinh tế Nga - Ấn Độ tiếp tục ghi dấu mốc mới khi kim ngạch thương mại song phương trong năm tài chính 2024 - 2025 đạt mức kỷ lục 68,7 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga đạt 4,9 tỷ USD, nhập khẩu từ Nga chiếm tới 63,8 tỷ USD.

Với đà tăng trưởng như hiện nay, các chuyên gia đánh giá Nga và Ấn Độ đang tiến gần đến các mục tiêu đầy tham vọng là nâng tổng mức đầu tư lên 50 tỷ USD vào năm 2025 và đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030.