Thượng đỉnh Bộ tứ trực tiếp đầu tiên, bước chuyển quan trọng và tác động đa chiều

Từ đây, Bộ tứ sẽ duy trì cuộc gặp thượng đỉnh thường niên.

Sau 12 năm thành lập, Bộ tứ có cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên (2019). Sau 14 năm, Bộ tứ mới tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên (3/2021). Nhưng chỉ 6 tháng sau, các nhà lãnh đạo Bộ tứ gặp trực tiếp. Gia tăng cường độ, tốc độ hành động là điểm đáng chú ý của Bộ tứ.

Tiếp cận linh hoạt, toàn diện, từng bước chính thức hóa cơ chế, mở rộng nội dung, phạm vi hợp tác, với cường độ, tốc độ cao là biểu hiện sự chuyển hướng về tư duy và hành động của Bộ tứ.

Cam kếtlâu dài

Tuyên bố chung tái khẳng định nền tảng lợi ích chung là sự thịnh vượng và an ninh của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ tứ khẳng định vai trò trụ cột, nỗ lực bảo đảm an ninh, ổn định, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực.

Tuyên bố chung nhấn mạnh nguyên tắc “…thúc đẩy trật tự dựa trên các quy tắc “tự do và rộng mở”, lấy luật pháp quốc tế làm gốc và không sợ hãi trước áp bức….”.

Đồng thời với củng cố “tình đoàn kết bền chặt giữa 4 quốc gia”, Bộ tứ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm, tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; ủng hộ chiến lược hợp tác của EU ở khu vực và hỗ trợ các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương... Các cam kết nhằm mở rộng liên kết, hợp tác, không để Trung Quốc lợi dụng chia rẽ, lôi kéo, gây sức ép.

Bộ tứ cam kết nỗ lực ứng phó đại dịch, tiếp tục thực hiện kế hoạch sản xuất, viện trợ 1,2 tỷ liều vaccine cho châu Á từ nay đến hết năm 2022; cung cấp gói hỗ trợ tài chính, nâng cao khả năng y tế. Cam kết triển khai kế hoạch giám sát, phối hợp giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Tuyên bố chung xác định mũi nhọn trong chính sách của Bộ tứ là hợp tác công nghệ mới, quan trọng, thúc đẩy triển khai các mạng di động 5G an toàn, minh bạch; tạo điều kiện hợp tác công tư đảm bảo an ninh mạng; xây dựng chuỗi cung ứng công nghệ quan trọng và vật liệu thiết yếu, trong đó có chất bán dẫn (nguyên liệu nền sản xuất chip). Khai thác sử dụng không gian mạng an toàn, tin cậy. Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao.

Nhằm khoét sâu các mặt trái Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, Bộ tứ đề xuất các dự án kết nối chung với G20, G7, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, hỗ trợ cho vay tài chính rộng rãi, công bằng, minh bạch.