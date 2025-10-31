Thượng đỉnh APEC: Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh yếu tố “liên kết - hợp tác”

Tại phiên họp này, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang tiếp tục trỗi dậy, các nhà lãnh đạo APEC đã tập trung trao đổi ý kiến về các biện pháp tăng cường hợp tác hướng tới thúc đẩy đầu tư, thương mại, duy trì trật tự thương mại tự do, liên kết – hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu – phát triển và ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), đối phó với những biến động trong cơ cấu dân số, củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu...

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh yếu tố liên kết – hợp tác. Ảnh: Yonhap News

Phát biểu tại đây, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh “chính sự liên kết và hợp tác là chính sách sáng suốt, xác thực nhất dẫn dắt chúng ta tới một tương lai tốt đẹp hơn”. Theo ông Lee, thế giới đang đứng trước một bước ngoặt khi trật tự quốc tế đang có những thay đổi đột biến, kinh tế và trật tự thương mại tự do biến động nhanh, khó lường, động lực thúc đẩy thương mại, đầu tư đang mất dần thế và lực. Trong hoàn cảnh đó, để bảo vệ lợi ích, các nền kinh tế thành viên phải làm sâu sắc thêm sự gắn kết, chung sức để kiến tạo sự thịnh vượng cho tương lai.

Ngày mai (1/11), phiên thứ hai trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh APEC 32 sẽ diễn ra, với chủ đề “Tầm nhìn châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh chuẩn bị cho các biến động tương lai”. Dư luận Hàn Quốc và quốc tế hy vọng các nhà lãnh đạo APEC sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể cho các vấn đề toàn cầu hiện nay, trong đó có sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ. Tuy nhiên, do vẫn còn những khác biệt trong quan điểm của một số nền kinh tế thành viên, việc APEC 32 có đưa ra được tuyên bố chung hay không đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và giới quan sát.