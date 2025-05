Thuốc lá điện tử và những tác hại khôn lường đối với sức khoẻ

Trường hợp thứ nhất : Nam, 32 tuổi ,nhập viện do đột ngột khó thở và cảm giác tức ngực. Người bệnh cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu và được chẩn đoán: Theo dõi sốc tim, viêm cơ tim cấp, tổn thương thận cấp. Sau đó, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM trong tình trạng nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng hơn. Tại đây, người bệnh được đặt nội khí quản và thở máy.

Đầu năm 2024, ở Việt Nam hiện đã phát hiện 2 ca lâm sàng nghi ngờ tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử (EVALI):

Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng: Hút thuốc lá điện tử vẫn gây nghiện và có hại. Thậm chí nếu đem so sánh thuốc lá điện tử với thuốc lá điếu truyền thống thì nguy cơ bị ung thư do thuốc lá điện tử gây ra cao gấp 15 lần thuốc lá điếu.

Trường hợp thứ hai: Nam, 17 tuổi , nhập viện do đột ngột khó thở , đau ngực, choáng váng. Người bệnh được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Trước đó, người bệnh này hoàn toàn khỏe mạnh, ngừng hút thuốc lá điện tử được một năm; hút trở lại khoảng 2-3 tháng nay với liều lượng tăng gấp đôi so với bình thường, thậm chí hút kết hợp cùng với thuốc lá điếu thông thường. Trước khi nhập viện, người bệnh chơi game và hút thuốc lá điện tử liên tục trong phòng điều hòa.

Qua 2 ca bệnh trên, ban đầu khi tiếp nhận, có thể chỉ nghĩ đến bệnh lý nội khoa. Sau khi khai thác tiểu sử mới biết người bệnh hút thuốc lá điện tử. Câu hỏi đặt ra là, tại sao trước đó người bệnh cũng hút thuốc lá điện tử mà không gây ra tình trạng trên? Hút thuốc lá điện tử trong phòng kín, hay phòng điều hòa là yếu tố làm cho bụi mụn trong khói thuốc dễ đi vào sâu phế nang, phổi hơn khiến người bệnh bị EVALI (tổn thương phổi cấp liên quan đến thuốc lá điện tử).

EVALI là bệnh nguy hiểm, tất cả người bệnh đều phải nhập viện với tỷ lệ 76% phải hỗ trợ thở oxy, 22% thở máy không xâm nhập, 26% đặt ống nội khí quản, một số ca phải can thiệp ECMO (hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể). Khi hồi phục, 25-85% bị di chứng xơ phổi với các mức độ khác nhau, rối loạn khuyếch tán kéo dài ít nhất 2 tháng.

Triệu chứng của EVALI xuất hiện hàng giờ, hàng tuần trước khi nhập viện, gồm khó thở, ho, đau ngực, tiêu chảy, đau bụng, sốt, mệt. Sau đó, các chỉ số như máu lắng, bạch cầu đều tăng, ảnh chụp X-quang cho thấy phổi tổn thương.

“Hút thuốc lá điện tử phát sinh các bệnh hay ngộ độc mới nổi, thậm chí y học chưa biết, không thể đoán trước, thay đổi liên tục, không thể giải quyết hậu quả và tăng gánh nặng xã hội”

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá. Tại Báo cáo về Đại dịch thuốc lá toàn cầu năm 2019, WHO cũng đã kết luận: “Không giống như các dược phẩm chứa và không chứa nicotine đã được thử nghiệm có tác dụng giúp bỏ thuốc lá, WHO không xác nhận thuốc lá điện tử giúp hỗ trợ cai nghiện".

BS. Hoàng Thị Bích Ngọc

Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Việt Đức