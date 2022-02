Thuốc kháng virus sản xuất tại Việt Nam sẵn sàng ra thị trường

Thông tin Bộ y tế cấp phép lưu hành 3 loại thuốc kháng virus có chứa hoạt chất Molnupiravir - sản xuất tại Việt Nam, đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid--19 còn diễn biến phức tạp, số ca đang tăng cao ở nhiều tỉnh thành, việc thuốc kháng virus đưa vào lưu hành sẽ góp phần giúp cho người bệnh có nguồn thuốc điều trị khi mắc bệnh.