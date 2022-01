Thuê xe tự lái hút khách

Giá cả cạnh tranh

Theo khảo sát của phóng viên, giá dịch vụ cho thuê xe tự lái thời điểm này tăng không quá mạnh so với các năm trước, mức giá cũng khá phong phú. Theo đó, giá thuê xe tự lái dịp Tết này tăng khoảng 30%-50% so với ngày thường, trong khi mức tăng dịp Tết năm ngoái lên tới 50%-80% so với ngày thường.

Trên app của Công ty TNHH Sigo Việt Nam có gói cho thuê xe Tết âm lịch trong 10 ngày với mức giá 1-1,5 triệu đồng/ngày tùy mẫu đối với xe 5 chỗ; 1,4-2,1 triệu đồng/ngày với xe 7 chỗ. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Vận tải Tấn An Gia tung ra gói thuê xe Tết 7-10 ngày với giá 1,5 triệu đồng/ngày với xe 7 chỗ và 1,3 triệu đồng/ngày với xe 5 chỗ.