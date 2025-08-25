Thuế và những căn nhà để không

Dãy shophouse trị giá hàng chục tỷ đồng mỗi căn, mặt tiền sáng loáng trên trục đường Đồng Văn Cống (TP.HCM), hướng từ trung tâm ra cảng Cát Lái vẫn cửa đóng then cài, bên trong tối om. Cả dãy nhà phố kề sau cũng không khá hơn, lác đác vài căn sáng đèn. Nhưng chỉ cách đó vài cây số, những khu nhà trọ chật chội của công nhân, người lao động nhập cư luôn kín chỗ cùng giấc mơ an cư mòn mỏi.

Nghịch lý “thiếu nhà ở, thừa nhà bỏ không” không mới, không phải của riêng thành phố nào, đã được bàn thảo rất nhiều, nhưng ngày càng nhức nhối.

Cần phải khẳng định, một căn nhà - dù đang hay chưa có người ở - là tài sản vừa có giá trị sử dụng, vừa để cất giữ. Tài sản đó bao gồm cả quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất. Do vậy, nếu nhìn từ góc độ cá nhân, việc mua nhà rồi sử dụng ra sao, thậm chí là đóng cửa để không…, là quyền của người mua, người có quyền sử dụng, sở hữu tài sản.