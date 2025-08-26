Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: ‘Phải chấm công bằng mọi giá’

Vượt gần 1km đường ngập bằng dịch vụ chuyên chở bằng thuyền, chị Nguyễn Ngọc Thuỳ Chi (phường Tây Mỗ) cho biết: "Bằng mọi cách phải đến công ty để chấm công, thật may có dịch vụ này".

Cửa cuốn bị sóng đánh hỏng khi các ô tô phi qua đường ngập.

Sau cơn mưa lớn, khu độ thị Nam An Khánh ngập sâu, nước tràn vào nhà dân khiến cuộc sống đảo lộn, kinh doanh ngừng trệ. Hàng loạt xe chết máy.

Một phương tiện làm dịch vụ chở người qua chỗ ngập đang chờ đầy khách để xuất phát.

Dịch vụ kéo xe qua vùng ngập tại đây có giá từ 50-100 nghìn tuỳ quãng đường.

Các đơn vị cứu hộ hoạt động hết công suất.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ phương tiếp cứu hộ cho biết từ sáng đến giờ, điện thoại luôn trong tình trạng đổ chuông liên tục vì quá nhiều phương tiện cần cứu hộ vì ngập nước.