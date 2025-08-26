Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: ‘Phải chấm công bằng mọi giá’

Thế Bằng| 26/08/2025 12:56

Nước ngập sâu gần 1m sau mưa lớn, người dân khu đô thị ở Hoài Đức (Hà Nội) phải thuê thuyền và dịch vụ kéo xe để đi lại, giá từ 50-100 nghìn đồng tuỳ quãng đường.

Sau cơn mưa lớn, khu độ thị Nam An Khánh ngập sâu, nước tràn vào nhà dân khiến cuộc sống đảo lộn, kinh doanh ngừng trệ. Hàng loạt xe chết máy. 

Cửa cuốn bị sóng đánh hỏng khi các ô tô phi qua đường ngập.

Vượt gần 1km đường ngập bằng dịch vụ chuyên chở bằng thuyền, chị Nguyễn Ngọc Thuỳ Chi (phường Tây Mỗ) cho biết: "Bằng mọi cách phải đến công ty để chấm công, thật may có dịch vụ này".

Một phương tiện làm dịch vụ chở người qua chỗ ngập đang chờ đầy khách để xuất phát.

Dịch vụ kéo xe qua vùng ngập tại đây có giá từ 50-100 nghìn tuỳ quãng đường.

Các đơn vị cứu hộ hoạt động hết công suất.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ phương tiếp cứu hộ cho biết từ sáng đến giờ, điện thoại luôn trong tình trạng đổ chuông liên tục vì quá nhiều phương tiện cần cứu hộ vì ngập nước.

Các toà nhà dùng mọi biện pháp để chống ngập. Một ngân hàng dùng bao đất để ngăn nước chảy vào bên trong.

Nước ngập lút hầm để xe của một căn nhà.

Kinh doanh tại đây 2 năm nhưng đã gặp 4 lần nước ngập vào hầm, anh Cương cho biết dù đã xây tường cao ở hầm cũng không ngăn được nước. Anh đang phải bổ sung 3 máy bơm để hút nước ra ngoài.

Người dân chèo thuyền trên đường phố thủ đô. Tại đây, có những đoạn ngập sâu tới cả mét.

Nhân viên một nhà hàng hải sản tranh thủ vận chuyển hàng hóa đi bảo quản sau khi khu vực bị mất điện. Tính đến 11h30, nơi này vẫn có mưa, nước chưa có dấu hiệu rút.

Nước tràn vào nhà, các vật dụng trôi nổi khắp nơi.

Người dân đội mưa, lội ngập đi mua thực phẩm và đồ ăn trưa.

Phía ngoài đường, người dân đứng chờ xe bus rất lâu, phía trước họ là biển nước mênh mông.

