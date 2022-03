Thuế tài sản với nhà ở: Đã khó lại thêm chi phí, giá đắt đánh thêm thuế

Đề xuất đánh thuế tài sản nhà ở (Ảnh:Bảo Anh)

Theo ông Thành, việc thu thuế tài sản sẽ khiến nền kinh tế thiệt đơn thiệt kép khi tác động tiêu cực nhiều hơn như hạn chế giao dịch trong phân khúc bất động sản nhà ở thương mại, chỉ còn giao dịch để ở và ít giao dịch để kinh doanh. Thuế tài sản cũng dẫn tới hạn chế nguồn cung cho phân khúc bất động sản nhà ở cho thuê do thuế cao, do đó không khuyến khích đầu tư; hạn chế đầu tư vào các dự án phát triển nhà ở do cầu kinh doanh bị giảm sút. Những tác động này vô hình trung “bóp nghẹt” đà tăng trưởng của bất động sản, lĩnh vực được coi là “đầu kéo” của nền kinh tế, tác động trực tiếp đến hơn 40 ngành nghề khác như xây dựng, xi măng, sắt thép,…

Tại Việt Nam hiện tại, phân khúc bất động sản nhà ở vẫn đang phát triển đều, cung còn kém xa cầu và cũng chưa có dấu hiệu “nóng” của hoạt động đầu cơ. “Kiến nghị những nguồn thu mới là cần thiết nhưng cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì đại dịch”, ông Thành nói.

Chung quan điểm, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, cho biết: “Nghiên cứu để tiến tới một hệ thống thuế bắt kịp với thực tế là cần thiết, nhưng nếu đưa ra đề xuất chính thức thời điểm này thì lại chưa hợp lý. Bởi đánh thuế tài sản, nhà ở lúc này dễ dẫn đến xáo trộn”, chuyên gia cho hay.

Vị chuyên gia cũng cho rằng các cá nhân và hộ gia đình đa số đều vừa trải qua thời kỳ khó khăn, thu nhập giảm sút, nhà nào cũng lo lắng chi phí tăng thêm do giá cả mọi thứ leo thang, cộng thêm các chi phí từ do đại dịch. “Cọng rơm cuối có thể đè gãy lưng con lạc đà”, đánh thuế tài sản lúc này sẽ khó nhận được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.