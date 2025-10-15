Thuế Quang Huy đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Trong bối cảnh đó, dịch vụ kế toán trở thành công cụ then chốt giúp tuân thủ pháp luật, tối ưu chi phí và quản lý rủi ro. Thuế Quang Huy cung cấp giải pháp kế toán toàn diện, minh bạch và linh hoạt, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
Thách thức và cơ hội của kế toán - thuế trong kỷ nguyên vươn mình
“Kỷ nguyên mới” là giai đoạn lịch sử đánh dấu những thay đổi quan trọng và cơ hội phát triển vượt bậc của xã hội. Ở Việt Nam, đây là thời kỳ phát triển mới của đất nước, với những mục tiêu chiến lược nhằm nâng cao năng lực kinh tế, xã hội và quản trị nhà nước.
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam thể hiện qua nỗ lực xây dựng một quốc gia giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động và các nhà quản lý chuyên nghiệp.
Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp và cá nhân làm việc trong lĩnh vực kế toán – thuế phải đối mặt với thách thức và cơ hội sau:
Thuế Quang Huy hỗ trợ doanh nghiệp về kế toán - thuế trong kỷ nguyên mới
Việc đảm bảo tuân thủ pháp luật và khai thác hiệu quả các chính sách thuế là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp. Thuế Quang Huy cung cấp giải pháp kế toán – thuế toàn diện, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro và tối ưu chi phí một cách hợp pháp.
Ông Lưu Văn Tuấn, người đứng đầu công ty, sở hữu hơn 25 năm kinh nghiệm trong tài chính, kế toán – thuế và quản trị nhân sự. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế, đồng thời có các chứng chỉ uy tín như CPA, Hành nghề kế toán, Hành nghề dịch vụ thuế và là hội viên tích cực của VACPA và VTCA.
Thuế Quang Huy hỗ trợ doanh nghiệp các dịch vụ nào?
Thuế Quang Huy cung cấp các dịch vụ chính:
- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp TP.HCM và các tỉnh lân cận: tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký, tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro pháp lý.
- Kế toán – thuế trọn gói gồm lập sổ sách, kê khai và báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán và hoàn thuế TNCN, GTGT, đảm bảo tuân thủ pháp luật.
- Hỗ trợ chuyên sâu khác: dịch vụ kế toán trưởng, làm sổ sách, hoàn thiện hồ sơ thuế và báo cáo tài chính theo yêu cầu.
Với hơn 13 năm kinh nghiệm, Thuế Quang Huy giúp doanh nghiệp tối ưu quản lý thuế – kế toán, giảm rủi ro và đảm bảo tài chính minh bạch, hiệu quả.
Chi phí các gói dịch vụ tại Thuế Quang Huy
Thuế Quang Huy cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng loại hình doanh nghiệp, từ kế toán trọn gói đến thành lập doanh nghiệp trọn gói với bảng giá dịch vụ kế toán sau:
Không phát sinh chứng từ: 500.000 VNĐ/tháng
Đối với doanh nghiệp thương mại – dịch vụ:
- 01–15 chứng từ: 1.000.000 VNĐ/tháng
- 16–30 chứng từ: 1.500.000 VNĐ/tháng
- 31–45 chứng từ: 1.800.000 VNĐ/tháng
- 46–60 chứng từ: 2.300.000 VNĐ/tháng
- Trên 61 chứng từ: Thỏa thuận
Đối với doanh nghiệp xây dựng – sản xuất:
- 01–15 chứng từ: 1.100.000 VNĐ/tháng
- 16–30 chứng từ: 2.200.000 VNĐ/tháng
- 31–45 chứng từ: 2.200.000 VNĐ/tháng
- 46–60 chứng từ: 3.000.000 VNĐ/tháng
- Trên 61 chứng từ: Thỏa thuận
Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói:
- Gói Cơ bản: 1.500.000 VNĐ, xử lý trong vòng 3 ngày.
- Gói Hoàn thiện: 4.000.000 VNĐ, xử lý trong vòng 5–7 ngày kèm giải pháp kế toán.
- Gói Nâng cao: 4.900.000 VNĐ, xử lý trong 5–7 ngày kèm theo dịch vụ chữ ký số 3 năm và miễn phí dịch vụ kế toán 2 tháng.
Lưu ý: Chi phí chưa bao gồm VAT 10%, chi phí hồ sơ ban đầu, mua hóa đơn, bảng hiệu công ty và các chi phí phát sinh khác.
Quy trình dịch vụ của Thuế Quang Huy
Thuế Quang Huy, cung cấp quy trình dịch vụ trọn gói, minh bạch và đáng tin cậy dưới đây:
Cam kết dịch vụ của Thuế Quang Huy
Thuế Quang Huy cam kết đồng hành cùng khách hàng bằng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp quản lý tài chính – thuế trở nên thuận tiện và an toàn.
- Chính xác và đáng tin cậy
- Đúng tiến độ và hỗ trợ kịp thời
- Bảo mật thông tin
Trong kỷ nguyên mới đầy biến động, Thuế Quang Huy là đối tác tin cậy của doanh nghiệp Việt Nam. Với dịch vụ kế toán chuyên nghiệp và giải pháp quản lý thuế toàn diện, đội ngũ đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tối ưu chi phí. Hãy để Thuế Quang Huy đồng hành, giúp mỗi bước vận hành doanh nghiệp vững chắc và hiệu quả.
