Thuế Quang Huy đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Trong bối cảnh đó, dịch vụ kế toán trở thành công cụ then chốt giúp tuân thủ pháp luật, tối ưu chi phí và quản lý rủi ro. Thuế Quang Huy cung cấp giải pháp kế toán toàn diện, minh bạch và linh hoạt, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thách thức và cơ hội của kế toán - thuế trong kỷ nguyên vươn mình

“Kỷ nguyên mới” là giai đoạn lịch sử đánh dấu những thay đổi quan trọng và cơ hội phát triển vượt bậc của xã hội. Ở Việt Nam, đây là thời kỳ phát triển mới của đất nước, với những mục tiêu chiến lược nhằm nâng cao năng lực kinh tế, xã hội và quản trị nhà nước.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam thể hiện qua nỗ lực xây dựng một quốc gia giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động và các nhà quản lý chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp và cá nhân làm việc trong lĩnh vực kế toán – thuế phải đối mặt với thách thức và cơ hội sau:

Thách thức và cơ hội của kế toán - thuế trong kỷ nguyên vươn mình

Thuế Quang Huy hỗ trợ doanh nghiệp về kế toán - thuế trong kỷ nguyên mới

Việc đảm bảo tuân thủ pháp luật và khai thác hiệu quả các chính sách thuế là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp. Thuế Quang Huy cung cấp giải pháp kế toán – thuế toàn diện, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro và tối ưu chi phí một cách hợp pháp.

Ông Lưu Văn Tuấn, người đứng đầu công ty, sở hữu hơn 25 năm kinh nghiệm trong tài chính, kế toán – thuế và quản trị nhân sự. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế, đồng thời có các chứng chỉ uy tín như CPA, Hành nghề kế toán, Hành nghề dịch vụ thuế và là hội viên tích cực của VACPA và VTCA.