Thuê người đâm nữ chủ quán cà phê với giá 5.000 USD

Bị can Cao Việt Nhân tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo điều tra ban đầu, Hằng quen biết với nữ Việt Kiều sống ở nước ngoài. Do mâu thuẫn tiền bạc, nữ Việt Kiều nhờ Hằng tìm, thuê người đâm chị T. với giá 5.000 USD.



Hằng đồng ý, sau đó liên lạc với Nhân thỏa thuận cùng nhóm Đông và Phúc, thực hiện kế hoạch gây án. Trưa 10/2, Đông lái xe máy chở Phúc đến quán cà phê của chị T. ở xã Phước Hảo.



Khi đó, quán vắng người. Phúc vào quán cà phê, gọi nước uống rồi bất ngờ dùng dao đâm chị T., gây thương tích nặng. Gây án xong, Phúc ra xe máy do Đông chờ sẵn, tẩu thoát khỏi hiện trường.



Chị T. nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định chị T. bị thương tật 57%.



Công an huyện Châu Thành xác lập chuyên án truy xét, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy bắt đối tượng có liên quan.



Theo cơ quan Công an, bị can Nhân là người nhận tiền từ Hằng và “đạo diễn” toàn bộ vụ “đâm thuê, chém mướn”. Nhân lên kế hoạch, tổ chức cho các đối tượng tại Trà Vinh và Bình Dương thực hiện việc đâm chị T. rồi bỏ trốn.



Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra ngay sau Tết Nguyên đán, với nhiều tình tiết phức tạp, công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.



Quá trình điều tra, Công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan. Riêng bị Can Nhân bị khởi tố, bắt giam vào ngày 26/3, khi gã đang trốn tại nhà một người quen ở xã Long Hòa, huyện Châu Thành.



Theo Công an, bị can Nguyễn Hoàng Phúc có 2 tiền án về tội cướp giật và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Vụ việc liên quan đến yếu tố nước ngoài, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tập trung khai thác, mở rộng điều tra để bắt, xử lý nghiêm đối tượng có liên quan, xử lý đúng người, đúng tội, không để sót lọt tội phạm.