Thuê căn hộ ngắn hạn hay dài hạn tại TPHCM: Lựa chọn nào hợp lý?

Thuê căn hộ ngắn hạn: Linh hoạt và tiện nghi tức thời
Xu hướng thuê căn hộ TPHCM ngắn hạn đang ngày càng phổ biến, đặc biệt với nhóm khách du lịch, chuyên gia công tác vài tuần hoặc sinh viên cần chỗ ở tạm thời.
Ưu điểm lớn nhất của hình thức này là tính linh hoạt cao: bạn có thể thuê theo ngày, tuần hoặc tháng, dễ dàng chuyển sang địa điểm khác hoặc kết thúc hợp đồng mà không bị ràng buộc. Ngoài ra, hầu hết các căn hộ ngắn hạn – thường là serviced apartment – đều được trang bị đầy đủ nội thất, thiết bị gia dụng và dịch vụ đi kèm như điện, nước, internet, dọn phòng. Điều này giúp người thuê tiết kiệm thời gian chuẩn bị, đặc biệt phù hợp với những người mới tới TPHCM làm việc. Thủ tục thuê cũng rất nhanh gọn, thanh toán linh hoạt qua chuyển khoản, không yêu cầu hồ sơ phức tạp như hợp đồng dài hạn.
Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc nhược điểm. Giá thuê ngắn hạn thường cao hơn đáng kể so với thuê dài hạn, ví dụ một căn hộ studio ở Quận 1 có thể từ 18–20 triệu/tháng nếu thuê ngắn hạn, trong khi thuê dài hạn chỉ khoảng 12–14 triệu. Hơn nữa, giá có thể biến động theo mùa lễ hội hay sự kiện lớn, khiến bạn khó dự trù chi phí và không đảm bảo căn hộ mong muốn luôn sẵn có.
Thuê căn hộ dài hạn: Ổn định và tiết kiệm chi phí
Dành cho những ai có kế hoạch làm việc, học tập hoặc sinh sống lâu dài tại TPHCM (từ 6 tháng trở lên), thuê căn hộ dài hạn là lựa chọn đáng cân nhắc. Ưu điểm lớn nhất chính là chi phí tối ưu: giá thuê trung bình mỗi tháng thường thấp hơn so với thuê ngắn hạn, giúp bạn tiết kiệm đáng kể trong dài hạn. Bên cạnh đó, tính ổn định và an toàn cũng là điểm cộng: hợp đồng thuê dài hạn đảm bảo giá thuê cố định, giúp bạn yên tâm lên kế hoạch tài chính. Bạn còn có không gian riêng tư và cảm giác “như ở nhà” để tập trung học tập hay làm việc. Thêm nữa, bạn chủ động hơn trong việc bố trí không gian, có thể tự do trang trí hoặc mua sắm đồ đạc theo phong cách cá nhân, biến căn hộ thành nơi ở thật sự của mình.
Tuy nhiên, thuê dài hạn cũng có những nhược điểm. Trước hết là ràng buộc thời gian: bạn phải cam kết tối thiểu 6 tháng – 1 năm, việc hủy hợp đồng trước hạn có thể mất tiền cọc. Thứ hai là chi phí ban đầu lớn: ngoài tiền thuê, bạn cần chuẩn bị 1–2 tháng tiền cọc và chi phí sắm sửa nội thất nếu căn hộ trống. Cuối cùng là thủ tục pháp lý phức tạp hơn: cần xem xét kỹ hợp đồng, điều khoản về giá thuê, tiền cọc và quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng.
Xu hướng cho thuê căn hộ ngắn hạn tại TPHCM
Thời gian gần đây, TPHCM đang có những động thái rõ ràng hơn trong việc quản lý căn hộ chung cư cho thuê lưu trú ngắn hạn (Airbnb, thuê theo ngày/tuần). Theo đó, Sở Xây dựng đề xuất từ ngày 1/9/2025 bắt đầu thí điểm mô hình cho thuê căn hộ để ở dưới hình thức lưu trú ngắn hạn kéo dài 12 tháng tại những chung cư có hạ tầng đảm bảo — điện nước, thang máy, phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý rác,… phải được xây theo thiết kế được phê duyệt.
Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại một “khoảng trống pháp lý” khiến chủ căn hộ, người thuê và ban quản trị chung cư đều băn khoăn: Quyết định 26/2025 của UBND TP.HCM hiện cấm việc sử dụng căn hộ chung cư cho mục đích không phải để ở — trong đó bao gồm thuê ngắn ngày/giờ theo ngày/tuần. HoREA đã kiến nghị bổ sung quy định rõ ràng trong các văn bản luật: Luật Nhà ở, Nghị định hướng dẫn (ví dụ Nghị định 95), Luật Du lịch và quy định liên quan — để phân định thế nào là căn hộ chung cư “du lịch”, căn hộ lưu trú ngắn hạn; trách nhiệm, quyền lợi của chủ nhà; nghĩa vụ về thuế, phòng cháy chữa cháy, an ninh… Việc quản lý thay vì cấm có thể giúp bảo đảm nguồn cung căn hộ ngắn hạn, đồng thời giảm áp lực lên an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường sống của cộng đồng cư dân.
HoREA kiến nghị không cấm cho thuê căn hộ ngắn hạn tại TPHCM
Khi chọn thuê căn hộ tại TP.HCM, quyết định giữa ngắn hạn và dài hạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân. Dù là người cần sự linh hoạt tối đa hay muốn ổn định lâu dài, việc cân nhắc kỹ lưỡng về tài chính, thời gian và nhu cầu sống sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn hợp lý nhất. Mong rằng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn chọn đúng nơi ở phù hợp nhất, vừa tiện nghi, vừa tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn.
Website Thuecanho123.com trực thuộc Công ty TNHH LBKCORP
- Địa chỉ: SAV3-02-34 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP. Thủ Đức.
- Hotline: 0909316890
- Trang chủ: https://thuecanho123.com/
- Email: [email protected]