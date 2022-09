Thực trạng giao thông Hà Nội và những vấn đề bất cập cần lời giải

Nhiều giải pháp đã được đưa ra, một số sáng kiến được áp dụng nhưng đều không được người tham gia giao thông hưởng ứng hoặc thiếu hiệu quả. Cách đây nhiều năm, sáng kiến về việc tạo dòng lưu thông không dừng đã xóa bỏ hàng loạt nút giao đèn tín hiệu trên đường Láng, tạo mới các điểm quay đầu xe. Giờ đây, một số nút giao ngã 3 đã khôi phục trở lại và sử dụng đèn tín hiệu giao thông như Láng - cầu Mới Yên Hòa, Láng - cầu 361... (Ảnh: Hữu Nghị).

Tuyến buýt nhanh BRT được coi là một giải pháp giúp hạn chế phương tiện cá nhân, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhưng cũng đang gặp khó trong thời gian qua. Việc ưu tiên riêng một làn xe trong khi mật độ phương tiện quá lớn khiến các làn còn lại thêm chật chội. Bất đắc dĩ, ôtô và xe máy chen làn buýt BRT, vậy là tuyến buýt này ùn tắc và không còn "nhanh" như tên gọi nữa (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nút giao cầu vượt Ngã Tư Sở - Láng - Trường Chinh cũng đã có giải pháp phân làn di chuyển, quay đầu xe phù hợp để giảm ùn tắc trong thời gian qua. Tuy nhiên, mỗi khi vắng lực lượng CSGT và TTGT là người dân lại bất chấp quy định, phi xe ngược chiều vào đường cấm, cắt ngang làn ưu tiên để đi tắt (Ảnh: Minh Hoàng).

Mới đây nhất, đường Nguyễn Trãi (đoạn từ hầm chui Thanh Xuân tới cầu vượt Ngã Tư Sở) được Sở GTVT Hà Nội thí điểm phân làn xe máy và ôtô bằng dải phân cách cứng. Tuy nhiên, theo ghi nhận suốt một tháng qua, người điều khiển phương tiện giao thông vẫn đi khá lộn xộn, không tuân thủ theo biển báo, hướng dẫn (Ảnh: Quân Đỗ).

