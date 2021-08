Thực tế đáng buồn tại 'Girls Planet 999': Hầu hết những vocal giỏi nhất đều nằm trong khu vực có nguy cơ bị loại ngay từ vòng 1

Kim Bora (K-GROUP)

Kim Bora là người đảm nhận vai trò leader và main vocal của Team 1 trong phần trình diễn "The Fifth Season (SSFWL)" (bản gốc của Oh My Girl) ở nhiệm vụ đầu tiên. Cô đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình với những nốt cao mượt mà khiến ban giám khảo phải gật gù khen ngợi. Ngoài ra, trước khi tham gia "Girls Planet 999", Kim Bora cũng đã debut với vai trò main vocal củaCherry Bullet - girlgroup trực thuộc quyền quản lý của FNC Entertainment. Ở kết quả giữa kỳ, Cell của Kim Bora đứng ở vị trí thứ 19.

Kim Hyerim (K-GROUP)