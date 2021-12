Thực phẩm tốt nhất cho bệnh nhân ung thư phổi

Your browser does not support the audio element.

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng có khả năng hỗ trợ khả năng chịu đựng điều trị, duy trì sức mạnh trong quá trình điều trị và tăng tốc độ hồi phục.

Tuy nhiên, một điểm quan trọng cần nhớ là chế độ ăn "đúng" không phải là một đơn thuốc phù hợp với tất cả. Các loại thực phẩm có tác dụng tốt đối với loại và giai đoạn ung thư phổi của bạn có thể không hiệu quả với những người mắc bệnh khác.

Thực phẩm để chọn

Khi bạn lên kế hoạch cho các bữa ăn, đây là một số mẹo dinh dưỡng cần mang theo:

- Ăn đủ protein

Cơ thể bạn cần protein để sửa chữa tế bào và mô. Protein là thành phần xây dựng hệ thống miễn dịch của bạn và cần thiết cho các cơ quan của bạn hoạt động tốt. Bạn nên ăn khoảng 20 gam mỗi bữa ăn. Đối với thịt nạc như gà, cá hoặc gà tây, điều này có nghĩa là một miếng có kích thước bằng một bộ bài.