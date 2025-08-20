Thực phẩm giúp duy trì cơ bắp và giảm mỡ hiệu quả sau 50 tuổi

Bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn uống giúp duy trì cơ bắp và giảm mỡ hiệu quả. Ảnh: Thanh Thanh

Khối lượng cơ bắp tự nhiên giảm dần theo tuổi tác, kéo theo lượng calo đốt cháy khi nghỉ ngơi cũng suy giảm. Tuy nhiên, một số thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể giúp duy trì cơ nạc, cân bằng đường huyết và giữ cho cơ thể ở trạng thái đốt mỡ suốt cả ngày.

Ưu tiên những thực phẩm nguyên chất, kết hợp cùng tập luyện sức mạnh thường xuyên giúp cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả hơn ở mọi lứa tuổi.

Cá hồi