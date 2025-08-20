Thực phẩm giúp duy trì cơ bắp và giảm mỡ hiệu quả sau 50 tuổi

Thanh Thanh (T/H)| 20/08/2025 20:58

Thực phẩm giúp duy trì cơ bắp và giảm mỡ hiệu quả sau 50 tuổi như cá hồi, trứng...

Thực phẩm giúp duy trì cơ bắp và giảm mỡ hiệu quả sau 50 tuổi
Bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn uống giúp duy trì cơ bắp và giảm mỡ hiệu quả. Ảnh: Thanh Thanh

Khối lượng cơ bắp tự nhiên giảm dần theo tuổi tác, kéo theo lượng calo đốt cháy khi nghỉ ngơi cũng suy giảm. Tuy nhiên, một số thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể giúp duy trì cơ nạc, cân bằng đường huyết và giữ cho cơ thể ở trạng thái đốt mỡ suốt cả ngày.

Ưu tiên những thực phẩm nguyên chất, kết hợp cùng tập luyện sức mạnh thường xuyên giúp cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả hơn ở mọi lứa tuổi.

Cá hồi

Cá hồi giàu protein và omega-3 giúp bảo vệ cơ bắp, chống viêm, duy trì quá trình trao đổi chất mạnh mẽ.

Sữa chua Hy Lạp

Thêm sữa chua Hy Lạp vào bữa sáng giúp tăng cường trao đổi chất. Sữa chua Hy Lạp giàu protein và men vi sinh giúp duy trì cơ bắp và đường ruột khỏe mạnh, giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Trứng

Trứng chứa protein hoàn chỉnh với vitamin B12 giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

Rau lá xanh

Rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn hay cải rổ là nguồn dinh dưỡng ít calo, giàu vitamin và khoáng chất, giúp hỗ trợ chức năng cơ bắp và duy trì năng lượng cho cơ thể.

Hạt

Các loại hạt chứa chất béo lành mạnh, protein và chất xơ giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định và ngăn ngừa tích trữ mỡ.

Quả bơ

Quả bơ chứa nhiều chất béo tốt cho tim mạch. Loại quả này cũng chứa chất xơ giúp bạn no lâu và giảm cảm giác thèm ăn.

ĐậuĐậu là thực phẩm giàu chất xơ và protein giúp ổn định lượng đường trong máu và thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa.

Theo laodong.vn
https://laodong.vn/suc-khoe/thuc-pham-giup-duy-tri-co-bap-va-giam-mo-hieu-qua-sau-50-tuoi-1559770.ldo
