Thức khuya nhiều có tốt không?

Nhưng khi thói quen này lặp lại liên tục, cơ thể sẽ bắt đầu "lên tiếng". Vậy thức khuya có hại như thế nào? Nếu bắt buộc phải thức khuya, cần làm gì để hạn chế tác động xấu đến sức khỏe? Hãy cùng đi tìm giải pháp qua bài viết!
Thức khuya - 'Kẻ thù thầm lặng' của sức khỏe
Thức khuya không đơn thuần là vài đêm mất ngủ. Mỗi lần bạn vượt qua mốc 23h, cũng là lúc bỏ lỡ “giờ vàng” phục hồi của cơ thể.
Não, tim, gan, thận đang cần tái tạo và nghỉ ngơi thì lại bị buộc hoạt động liên tục. Nội tạng kiệt sức, hệ thần kinh căng như dây đàn, nội tiết rối loạn, quá trình chuyển hóa đình trệ.
Những đêm trắng nối dài thực chất đang âm thầm “bào mòn” sức lực từ bên trong, như từng chiếc răng cưa chậm rãi gặm nhấm cơ thể.
Sự tỉnh táo mất dần, vị giác trở nên nhạt nhẽo, tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt, trí óc mờ mịt,... Những biểu hiện ấy lặp đi lặp lại rất có thể đẩy bạn rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể - giai đoạn sức khỏe lao dốc không phanh.
Đây là lúc các dấu hiệu suy nhược cơ thể cất tiếng ‘cầu cứu’, nhắc nhở bạn rằng sức khỏe đang xuống dốc rõ rệt:
● Mệt mỏi kéo dài: Cảm giác uể oải, thiếu sức sống, dễ kiệt sức dù không làm việc nặng, hay đổ mồ hôi trộm, da xanh xao, dễ ngất xỉu.
● Suy giảm miễn dịch: Dễ mắc cảm cúm, viêm họng, viêm đường hô hấp, hay bị đau mỏi cơ, nhiễm virus, thường xuyên ốm vặt không rõ nguyên nhân.
● Giấc ngủ kém: Mất ngủ, trằn trọc, ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc, hay mộng mị, kéo theo chán ăn, buồn nôn, sụt cân.
● Tâm trạng bất ổn: Dễ cáu gắt, buồn bực, bi quan, lo âu, suy nghĩ nhiều, không còn hứng thú với công việc hay cuộc sống.
Như đã đề cập, thức khuya âm thầm bào mòn cơ thể, nhất là gan, thận – hai cơ quan thải độc quan trọng. Khi nhịp nghỉ ngơi bị đảo lộn, quá trình phục hồi gián đoạn khiến chúng suy yếu, kéo theo rối loạn sinh lý và nguy cơ cao mắc bệnh gan, thận mạn tính – thường chỉ phát hiện khi đã muộn.
Từ giải pháp tức thời đến phục hồi lâu dài
Biết là hại, nhưng có người vẫn phải thức. Có những giai đoạn không thể làm khác được – vì công việc, vì gia đình, hay đơn giản là vì không thể buông một dự án đang dang dở. Trong những lúc như vậy, thay vì bỏ mặc cơ thể kiệt sức, bạn hoàn toàn có thể áp dụng vài giải pháp ngắn hạn giúp giảm thiểu tác hại.
● Ngủ bù đủ giờ bằng cách chợp mắt 20-30 phút trước ca đêm hoặc ngủ bù vào sáng, trưa hôm sau để đảm bảo cơ thể có đủ 7-8 tiếng nghỉ ngơi.
● Ăn uống lành mạnh với các món nhẹ như trái cây, hạt hoặc sữa chua, đồng thời tránh đồ cay và nhiều dầu mỡ khi ăn muộn để tránh rối loạn tiêu hóa.
● Vận động nhẹ mỗi 1-2 tiếng như vươn vai, xoay cổ, đi lại vài phút và làm việc ở nơi thoáng, đủ ánh sáng để giữ tinh thần tỉnh táo hơn.
Dù những biện pháp hỗ trợ có thể giúp cơ thể cầm cự tạm thời, nhưng để cải thiện lâu dài, bạn vẫn cần điều chỉnh hợp lý để khôi phục nhịp sinh học tự nhiên.
Do đó, bạn nên sớm duy trì thói quen lành mạnh như ăn uống đủ chất, đúng giờ và tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày để thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng sức đề kháng.
Nếu đã cố gắng điều chỉnh lối sống mà cơ thể vẫn xuất hiện các dấu hiệu suy nhược như mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, chán ăn,… bạn có thể cân nhắc kết hợp thêm những mẹo dân gian đơn giản như dùng trà gừng ấm, ngâm chân với muối thảo dược, xoa bóp nhẹ vùng cổ vai gáy để giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.
Với những người bận rộn, không có thời gian chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Bát Tiên Bình Đông có thể là giải pháp tiện lợi giúp bạn ăn ngon hơn, đồng thời bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe. Được bào chế từ thảo dược quý như Lạc Tiên, Thục Địa, Bạch Phục Linh, Hoài Sơn, Phòng Đảng Sâm… sản phẩm đã kết hợp tinh hoa truyền thống với công nghệ hiện đại.
Đặc biệt, sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP mang đến sự an tâm về chất lượng, phù hợp cho người sau giai đoạn lao lực, thức khuya kéo dài hoặc suy nhược cơ thể.
Không chỉ riêng Bát Tiên Bình Đông, mỗi TPBVSK của Dược Bình Đông đều mang tinh thần kế thừa từ y học cổ truyền, chắt lọc qua nhiều thế hệ và phát triển bằng công nghệ sản xuất hiện đại. Tất cả cùng chung một triết lý “Giao thoa thế hệ” – để trở thành người bạn đồng hành tin cậy, thân thuộc trong mọi gia đình Việt.
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
