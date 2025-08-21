Thức khuya nhiều có tốt không?

Nhưng khi thói quen này lặp lại liên tục, cơ thể sẽ bắt đầu "lên tiếng". Vậy thức khuya có hại như thế nào? Nếu bắt buộc phải thức khuya, cần làm gì để hạn chế tác động xấu đến sức khỏe? Hãy cùng đi tìm giải pháp qua bài viết!

Thức khuya - 'Kẻ thù thầm lặng' của sức khỏe

Thức khuya không đơn thuần là vài đêm mất ngủ. Mỗi lần bạn vượt qua mốc 23h, cũng là lúc bỏ lỡ “giờ vàng” phục hồi của cơ thể.

Não, tim, gan, thận đang cần tái tạo và nghỉ ngơi thì lại bị buộc hoạt động liên tục. Nội tạng kiệt sức, hệ thần kinh căng như dây đàn, nội tiết rối loạn, quá trình chuyển hóa đình trệ.

Những đêm trắng nối dài thực chất đang âm thầm “bào mòn” sức lực từ bên trong, như từng chiếc răng cưa chậm rãi gặm nhấm cơ thể.

Sự tỉnh táo mất dần, vị giác trở nên nhạt nhẽo, tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt, trí óc mờ mịt,... Những biểu hiện ấy lặp đi lặp lại rất có thể đẩy bạn rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể - giai đoạn sức khỏe lao dốc không phanh.