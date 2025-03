Thực hư vụ ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn giao thông rồi 'chối bỏ trách nhiệm'

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Theo hồ sơ vụ án, ông Đoàn Văn Báu (SN 1977, ngụ TP Thủ Đức) có giấy phép lái xe ô tô hạng B2. Lúc 18h59 tối 29/12/2023, ông Báu điều khiển xe ô tô tải BKS 49C-009… lưu thông trên đường Hà Giang, theo hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ về đường Lê Hồng Phong, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Đến giao lộ Hà Giang – Phạm Ngọc Thạch, ông Báu cho xe chuyển hướng vào đường Phạm Ngọc Thạch. Do không chú ý quan sát nên ô tô của ông Báu đã va chạm với xe gắn máy do bà Trần Thị Trí (SN 1984, ngụ ở địa phương, là giáo viên mầm non) cầm lái, lưu thông cùng chiều. Khi nghe tiếng va chạm và tiếng la hét của người dân, ông Báu đạp phanh cho xe dừng lại.

Hiện trường vụ ông Đoàn Văn Báu lái ô tô gây tai nạn cho cô giáo Trần Thị Trí. Ảnh: Phi Long

Xuống xe, ông Báu thấy bánh sau bên phải của ô tô đè lên xe gắn máy và chân của cô giáo Trí. Ông quay lại xe, điều khiển lùi lại rồi cùng người dân đưa bà Trí đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Bà Trí bị chẩn đoán gãy cung sau xương sườn 11, dập nát chân phải… Sau đó, bà được tiếp tục đưa đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM và buộc phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 đùi phải.