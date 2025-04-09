Thực hư việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam gặp rắc rối tư pháp tại Mỹ

Nhiều nguồn tin còn khẳng định, ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, người sở hữu hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam, thậm chí còn đang vướng vào vài rắc rối về tư pháp tại Mỹ.

Nhiều người trong giới quyền Anh truyền tay nhau một bản tin xuất bản tại Mỹ từ cuối tháng 6, nội dung nhắc đến việc ông Bảo có liên quan một nhóm tội phạm quốc tế và bị ngành chức năng một quốc gia yêu cầu dẫn độ.

Ông Lưu Tú Bảo (trái) tại lễ khánh thành Văn phòng Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam

Ông Lưu Tú Bảo là giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC) - một trong những CLB võ thuật hàng đầu tại TP HCM trong hơn 10 năm qua.