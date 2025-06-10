Thực hư tin đồn xuất hiện cơn bão số 12 ngay sau bão Matmo

"Cơn bão này không đi vào Biển Đông nên không phải cơn bão số 12 như những thông tin trên mạng xã hội đưa", ông Cường nói thêm.

Theo Phó Cục trưởng, tính đến nay, toàn quốc đã ghi nhận 14 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó có 2 đợt xảy ra giữa mùa khô, trái với quy luật thông thường. Hầu hết các đợt mưa lớn này gắn liền với hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, tạo nên tổ hợp thời tiết nguy hiểm: mưa lớn – gió mạnh – lũ quét – sạt lở đất.

Cục Khí tượng thủy văn cảnh báo, từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện thêm 4-5 cơn bão, trong đó 2-3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Mưa lớn và lũ cuối vụ ở Trung Bộ sẽ tiếp tục kéo dài, trong khi miền Bắc có thể sớm đối mặt với rét đậm, rét hại.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Cục Khí tượng thủy văn đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tăng cường cảnh giác, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là trong các tháng cao điểm cuối năm.