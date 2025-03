Thực hư tin đồn Jun Ji Hyun nghỉ chơi với Kim Soo Hyun từ 12 năm trước

Kim Soo Hyun từng có rất nhiều phim truyền hình thành công với rating cao ngất ngưởng như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Vì Sao Đưa Anh Tới, Nữ Hoàng Nước Mắt nhưng khán giả vẫn cho rằng My Love From The Star (Vì Sao Đưa Anh Tới) vẫn là bộ phim giúp cho Kim Soo Hyun trở thành ngôi sao đình đám khắp châu Á.

Mới đây, khi bê bối tình cảm của Kim Soo Hyun lan rộng thì netizen cũng lan truyền tin đồn rằng hai diễn viên chính của Vì Sao Đưa Anh Tới ngoài mặt thì thân thiết chứ thực tế đã có mâu thuẫn căng thẳng. Cụ thể hơn thì Jun Ji Hyun không có thiện cảm với bạn diễn, thường tỏ ra thiếu thoải mái khi đi quảng bá chung với đàn em.