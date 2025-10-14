Thực hư tin đồn bão số 12 sắp đổ bộ Quảng Trị - Huế

Sáng 14-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết việc một số trang mạng đăng tải thông tin không chính thống, dự báo bão số 12 sắp đi vào đất liền Huế và Quảng Trị.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ cơ quan khí tượng thủy văn nào, kể cả Philippines, đưa ra thông tin về cơn bão số 12 này.