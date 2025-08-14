Thực hư thông tin vụ Tập đoàn Mai Linh bị đòi nợ trên mạng

Sau khi họ phản hồi, chúng tôi sẽ trả nốt số tiền còn lại

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là hợp đồng vay tiền giữa ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, và một cá nhân, kèm nhiều đoạn trao đổi tin nhắn.

Theo tài liệu đang lan truyền, hợp đồng thể hiện khoản vay 3,25 tỷ đồng với lãi suất 0%, thời hạn 8 tháng kể từ 21/4/2022, mục đích “bổ sung vốn hoạt động” cho tập đoàn. Phương thức thanh toán nêu việc trả tối thiểu 200 triệu đồng/tháng trong thời hạn hợp đồng và tất toán vào thời điểm kết thúc hợp đồng.

Một số tin nhắn lan truyền cho thấy bên cho vay nhiều lần nhắc việc thanh toán theo thỏa thuận. Tính xác thực và toàn vẹn của các tin nhắn này chưa được cơ quan chức năng công bố kết luận.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Tập đoàn Mai Linh xác nhận thông tin trong hợp đồng là chính xác. Hợp đồng hết hạn ngày 20/12/2022, khi dịch Covid-19 vừa kết thúc và doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính nên hai bên đã đàm phán gia hạn. Bên cho vay đồng ý và chấp thuận chia nhỏ các giai đoạn trả nợ.