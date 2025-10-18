Thực hư thông tin tân sinh viên ở Đà Nẵng bị chuốc thuốc, đưa sang Campuchia

Ngày 18/10, Công an TP Đà Nẵng khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một tân sinh viên bị bắt cóc, đưa sang Campuchia là sai sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng cho rằng một tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (thuộc phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) bị lừa thuê trọ qua mạng, sau đó bị chuốc thuốc mê. Khi tỉnh dậy, sinh viên phát hiện đã ở Campuchia và bị yêu cầu gia đình nộp 250 triệu đồng để chuộc... Thông tin bài đăng cũng cho hay sinh viên này bị giam cầm và hành hạ đánh đập.