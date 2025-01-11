Thực hư thông tin nữ sinh lớp 10 bị dụ dỗ, bắt cóc tại chung cư ở Hà Nội

Để nữ sinh yên tâm, ông đã xuất trình thẻ ngành công an. Tuy nhiên, do ảnh trên thẻ khác so với diện mạo thực tế và ông mặc quần áo thường ngày, nữ sinh hoảng sợ, tưởng là người lạ giả danh. Một số cư dân chứng kiến từ xa, không nắm rõ tình huống, đã quay video và đăng tải với nội dung “nghi bắt cóc trẻ em”, dẫn tới hiểu lầm lan rộng.

Ông Dương cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc một cư dân tòa bên cạnh – cũng là cán bộ công an – bị kẹt kính xe ô tô. Do không thể tự mở, người này nhờ nữ sinh luồn tay qua khe cửa để lấy vật bên trong.

Lối vào cầu thang nơi xảy ra vụ việc.

Chị Trịnh Thị Huyền My, nhân viên lễ tân tòa 17T2, xác nhận: “Người đàn ông trong sự việc đúng là công an, sinh sống tại tòa bên cạnh. Camera cho thấy ông chỉ dừng vài phút nhờ nữ sinh giúp mở cửa xe, hoàn toàn không có hành vi lôi kéo hay đe dọa”.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Đại Mỗ khẳng định: “Không có chuyện bắt cóc như thông tin trên mạng phản ánh. Khi đó, một người đàn ông rút thẻ ngành công an ra nhờ nữ sinh giúp việc, nhưng do sợ hãi, nữ sinh hoảng loạn, còn người đàn ông cũng nhanh chóng rời đi. Sự việc chỉ là hiểu nhầm”.

Theo xác minh ban đầu, người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip lan truyền là cán bộ công an, đang sinh sống tại tòa nhà bên cạnh nơi xảy ra vụ việc. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Đại Mỗ đã tiến hành xác minh, làm rõ và đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.