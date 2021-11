Thực hư thông tin người Việt trong nhà máy Trung Quốc ở Serbia bị đánh đập

Your browser does not support the audio element.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 18/11, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi cũng vừa liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani kiêm nhiệm Serbia. Đại sứ quán cho biết đã có được thông tin từ một số báo chí của Serbia và hiện nay đang nỗ lực để xác minh".

Bà Hằng thông tin, trước hết Đại sứ quán liên hệ với các công nhân tại Serbia, các công ty phái cử lao động và các cơ quan liên quan sở tại.

"Thông tin bước đầu của Đại sứ quán cho biết là không có chuyện hành hung hay là đánh đập. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán tiếp tục nắm thông tin, nắm tình hình, liên hệ với các cơ quan chức năng của nước sở tại để có thể xác minh và có các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của công dân Việt Nam, của lao động Việt Nam, bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam tại Serbia" - bà Hằng cho hay.