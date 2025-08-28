Thực hư thông tin hỗ trợ 100.000 đồng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cho người dân

Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc "Chính phủ sẽ hỗ trợ mỗi người dân 100.000 đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9".

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ văn bản chính thức nào của cơ quan Nhà nước xác nhận điều này. Do đó, cần theo dõi thông tin, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ luôn được công bố minh bạch, rõ ràng qua các kênh thông tin chính thống như: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Thông báo từ chính quyền, công đoàn cơ sở và tổ chức Đảng tại nơi làm việc.

Theo các chuyên gia, lợi dụng sự quan tâm đặc biệt của người dân tới lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, kẻ xấu tung chiêu trò lừa đảo và đăng tin sai lệch trên không gian mạng. Hậu quả của việc lan truyền tin giả có thể làm rối loạn thông tin, gây hoang mang trong nhân dân; Ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và các cơ quan chức năng; Gây thiệt hại về kinh tế, danh dự của cá nhân, tổ chức; Bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu chia sẻ, phát tán tin giả.

Trong ngày lễ lớn của đất nước, bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo trên mạng chính là thể hiện sự trách nhiệm với bản thân và xã hội.