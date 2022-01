Thực hư thông tin bé 3 tuổi có đinh găm ở đầu sắp được phẫu thuật

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, bệnh viện đa khoa Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua điều tra, Công an xác định nghi phạm vụ bé gái 3 tuổi bị 9 đinh găm trong đầu chính là người tình của mẹ bé. Danh tính người đàn ông là Nguyễn Trung H. (30 tuổi, trú Thạch Thất) - người tình của chị L. (mẹ cháu bé). Công an huyện Thạch Thất cũng tiến hành bàn giao hồ sơ vụ án cho Công an TP Hà Nội thụ lý, tiếp tục điều tra.

Theo thông tin từ UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết do bố mẹ đẻ ly hôn và cháu được ở với mẹ. Sự việc xảy ra khi cháu bé sống cùng mẹ và người tình.

Mẹ cháu bé có biểu hiện không bình thường, nhưng hiện chưa thể kết luận được là có bị tâm thần hay không, còn bố dượng 'hờ' của cháu bé, theo người thân bị điếc bẩm sinh. Cháu bé cùng mẹ đẻ có hộ khẩu tại xã Canh Nậu, nhưng lại sống cùng bố dượng tại xã Cần Kiệm (Thạch Thất) và chính quyền địa phương không nắm được thông tin cho đến khi xảy ra sự việc.

Theo vtv.vn