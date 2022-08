Thực hư Jack 'âm thầm' đi hát hội chợ sau ồn ào tình ái?

Anh gây bất ngờ khi có bài đăng gay gắt trong group fan của mình

Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao khi xuất hiện đoạn clip được cho là Jack "âm thầm" đi hát hội chợ với số lượng khán giả đến xem cũng lác đác.

Theo đó, đoạn clip đã ghi lại hình ảnh một nam ca sĩ đang say sưa trình diễn trên sân khấu với bộ vest chỉn chu. Không những vậy, khi quay từ xa, nam ca sĩ này cũng có dáng người cao ráo, mảnh khảnh khá tương đồng với Jack.