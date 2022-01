Thực hư Hải Tú làm clip chèn nhạc Thiều Bảo Trâm

Kênh TikTok này hút một lượng người follow tương đối khủng với hơn 83,7 nghìn lượt. Điều đáng nói là kênh "pha ke" này có rất nhiều anti fan của Hải Tú tưởng là thật nên đã vào chửi bới, lăng mạ nữ diễn viên độc quyền của Sơn Tùng không thương tiếc.

Đỉnh điểm là đoạn video kênh TikTok giả mạo này lấy nhạc Thiều Bảo Trâm để chèn vào clip của Hải Tú. Hàng nghìn netizen đã vào tương tác và dùng những lời lẽ nặng nề để công kích gà cưng nhà Sơn Tùng.