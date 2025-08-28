Thực hư clip người lạ đến nhà hỏi thăm, 'nói chuyện vài câu mất tiền triệu'

Người phụ nữ trên tự xưng con của một gia đình gần nhà ông B.S. - hàng xóm với bà L. Tại đây, người này nói với bà L. có người nhà bị tai nạn giao thông, cần gấp 3 triệu để cấp cứu rồi liên tục thúc giục mượn tiền, hứa trả sớm.

Tin lời, bà L. vào nhà, lấy toàn bộ 2,7 triệu đồng trong ví, mang cho người này mượn. Sau khi lấy được tiền, người phụ nữ lạ mặt vội rời khỏi hiện trường và không quay trở lại trả tiền như đã hứa. Đoạn clip sau đó được người nhà bà L. đăng tải lên mạng xã hội.

Qua xác minh, công an xác định có ông B.S. ngụ cùng xóm với bà L., nhưng không có ai bị tai nạn giao thông.