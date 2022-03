Thực hư chuyện 'bạch xà khổng lồ' xuất hiện ở Ninh Bình

Your browser does not support the video tag.

Bạch xà khổng lồ, toàn thân trắng muốt xuất hiện ở Ninh Bình

Được biết, vị trí xuất hiện bạch xà ngay chân cầu thang lối dẫn lên đền thờ Mẫu chúa Thượng ngàn. Lúc thì con trăn di chuyển nằm dài ngay giữa lối lên xuống, khi lại cuộn tròn nằm dưới khu vực chân cầu thang.

Dù nhiều người tiến lại gần quan sát nhưng con trăn vẫn nằm yên, không hề hung dữ tấn công người.