Thực hư chữ Đ mà Elon Musk viết trên Twitter

Trong đoạn tweet của mình, CEO Tesla đã viết "And, of course, you can pay in Đoge" (Và, tất nhiên, bạn có thể thanh toán bằng đồng Đoge).

Thực tế thì chữ Đ trong "Đoge" không phải là chữ Đ trong tiếng Việt mà nó chính là biểu tượng của đồng tiền mã hoá Đoge (Dogecoin).

Trong một bài đăng trên diễn đàn GitHub vào năm 2014, người tạo ra đồng Dogecoin là Billy Markus đã quy định mã giao dịch cho đồng mã hoá này là DOGE và biểu tượng là ð (viết thường) và Đ (viết hoa).

Cũng đã có những ý kiến trên GitHub về việc sử dụng chữ Đ có thể nhầm lẫn với ký hiệu Đồng trong tiền Việt Nam. Tuy nhiên trên trang chủ dogecoin.com, 2 nhà sáng lập Jackson Palmer và Shibetoshi Nakamoto đã đề cập rõ ràng về dự án The Đogecoin Project 2021. Vì vậy, Elon Musk không phải gõ chữ tiếng Việt như người dùng mạng xã hội xôn xao.