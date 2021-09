Thực hiện 7 việc "lười" này phụ nữ sẽ càng trẻ lâu, khỏe mạnh

6. "Lười" mặc áo lót khi ngủ

Một cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu Hawaii (Mỹ) cho thấy, những người mặc áo ngực nhiều hơn 12 tiếng/ngày có tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú cao gấp 20 lần so với những người không mặc hoặc mặc ít hơn. Ngoài nguy cơ gây bệnh, thói quen mặc áo lót khi đi ngủ còn gây khó ngủ, khiến chị em ra nhiều mồ hôi mà không thể thoát ẩm, làm cơ thể dễ bị ngứa ngáy, thậm chí mọc mụn, lở loét, dị ứng...

7. "Lười" quan hệ trong ngày đèn đỏ

Bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng Trung Quốc, Trần Ly Hồng khuyến cáo rằng: Trong thời kỳ kinh nguyệt, nội mạc tử cung của phụ nữ vẫn mở và rất dễ nhiễm bẩn. Vào thời điểm này, nếu quan hệ tình dục sẽ dễ khiến phụ nữ bị nhiễm trùng, mắc các bệnh phụ khoa. Chính vì vậy, phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ quan hệ trong thời điểm này.

