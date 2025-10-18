Thức đêm 'săn sale' rồi bị hủy đơn khiến nhiều khách hàng bức xúc

Hủy đơn không rõ lý do

Trong những ngày “đôi” như 9-9, 10-10, 11-11, các sàn thương mại điện tử thường tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, mã giảm giá và ưu đãi vận chuyển. Tuy nhiên, nhiều khách hàng phản ánh đơn hàng khuyến mãi đặt thành công nhưng bất ngờ bị hủy không lý do, hoặc nằm trạng thái chờ giao hàng, không được giao.

Anh Nguyễn Công (TP HCM) cho biết đợt 10-10 vừa qua, anh nhìn thấy chiếc điện thoại thương hiệu S. giảm giá mạnh từ 5,2 triệu đồng xuống còn hơn 4 triệu đồng. Thấy "quá hời", anh lập tức chốt đơn. Thế nhưng, sau một ngày hiển thị trạng thái "đang xử lý", đơn hàng bất ngờ bị hủy mà không có lời giải thích rõ ràng. "Khi tôi đặt lại thì mã giảm giá đã hết hạn, nên quyết định không mua nữa" - anh Công kể.