Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào hoà bình và an ninh khu vực

Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Phụ nữ Australia cho biết hợp tác về phụ nữ là một ưu tiên cao trong chính sách của Australia. Bà Marise Payne thông báo Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ ASEAN triển khai các dự án như chuyển đổi số, đào tạo tay nghề cao, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực thể chế, các chương trình hợp tác về giới và thúc đẩy các dự án về phụ nữ, hòa bình và an ninh..., dành 10 triệu đô la Australia, bao gồm khoản bổ sung 500.000 đô la Australia gần đây và khoản đầu tư trị giá trong số 154 triệu đô la Australia vào chương trình Quan hệ Đối tác an ninh Australia để tăng cường hợp tác về phụ nữ, hòa bình và an ninh ở khu vực.

Tại Đối thoại, các đại biểu đã trao đổi về việc tăng cường vai trò lãnh đạo và tiếng nói của phụ nữ trong các quyết sách và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đưa bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thành một ưu tiên quan trọng trong tiến trình xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng sau 2025, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong quá trình khắc phục và vượt lên COVID-19, song song với các nỗ lực chung của nhân loại ứng phó với các thách thức lớn như xung đột vũ trang, bạo lực cực đoan, biến đổi khí hậu, nghèo đói, bất bình đẳng xã hội.... Các đại biểu nhất trí cần phát huy các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và tranh thủ nhiều hơn hỗ trợ của các đối tác và tổ chức quốc tế, phát huy các kết quả đã đạt được thời gian qua, nhất là những sáng kiến thuộc lĩnh vực này trong năm 2020.

Đối thoại ASEAN-Australia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, là một trong những hoạt động chung quan trọng của ASEAN và Australia về lĩnh vực phụ nữ, hòa bình và an ninh./.