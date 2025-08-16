Thức dậy sớm để kịp 'ăn' cả tuổi thơ với giá vài ngàn đồng ở chợ 'rẻ nhất Việt Nam'
16/08/2025 11:39
Không chỉ là nơi dừng chân thú vị, chợ Giai Sơn còn chinh phục du khách bằng hương vị biển tươi rói trong từng món ăn, với giá rẻ bất ngờ.
Có dịp đến xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk), nhiều du khách không khỏi thích thú khi được trải nghiệm những món ẩm thực mộc mạc, tươi ngon và mang đậm màu sắc của vùng biển ở quê hương xứ Nẫu.
Nhiều năm nay, chợ Giai Sơn đã được biết đến là “chợ dân sinh rẻ nhất Việt Nam”.
Phần lớn tiểu thương ở đây là người địa phương, luôn chào đón khách bằng sự thân thiện và nụ cười rạng rỡ, khiến người xa lạ cũng cảm thấy gần gũi như quen từ lâu. Không chỉ mưu sinh, họ còn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.
Đến chợ Giai Sơn, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng khi được thưởng thức những món ăn với giá rẻ đến bất ngờ.
Một tô cháo lòng nóng hổi, thơm lừng chỉ 5-10.000 đồng, nhưng đầy đủ thịt, lòng.
Không riêng gì cháo lòng, nhiều gian hàng ở nơi đây còn có bánh bòn bon, bánh ướt, bánh hỏi, bún cá… giá chỉ từ 3.000 – 10.000 đồng/phần. Tất cả đều nấu tại chỗ, nóng hổi.
Quầy bánh căn lúc nào cũng đông nghịt. Khách ngồi vây quanh, chờ từng chiếc bánh nhỏ, nhân tôm hoặc trứng.
Chỉ 5-10.000 đồng, du khách có thể thưởng thức dĩa bánh căn từ 5-8 và luôn trong tình trạng “cháy hàng”.
Nhắc đến chợ Giai Sơn, không thể bỏ qua bánh xèo tôm, mực. Khác bánh xèo giòn ở nhiều nơi, bánh ở đây dày, mềm, thơm mùi gạo mới, nhân tôm mực tươi rói.
Nguyên liệu tôm tươi rói, được dùng để đổ bánh xèo, bánh căn.
Du khách dễ dàng có cơ hội thưởng thức một dĩa bánh xèo từ 3–5 cái (tùy loại nhân), nóng hổi, thơm ngon, chỉ với giá 10.000 đồng.
Các bạn trẻ háo hức, lần lượt thưởng thức từng món ăn, như muốn lưu giữ trọn vẹn hương vị quê nhà.
Gian hàng chè cũng khiến nhiều người bất ngờ, chỉ 5.000 đồng cho ly chè rau câu, chè đậu hay sương sa mát lạnh.
Thời gian qua, chợ Giai Sơn đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Thậm chí, có không ít bạn trẻ từ TPHCM sẵn sàng vượt hơn 500km ra chợ Giai Sơn chỉ để thưởng thức ẩm thực, check-in với chợ “rẻ nhất Việt Nam”.
Là một trong những du khách đến từ TPHCM, anh Lê Văn Hưng cho biết: “Chúng tôi biết chợ Giai Sơn qua TikTok, Facebook. Trong dịp nghỉ hè lần này, gia đình tôi quyết định đến nơi đây để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. Mặc dù, đã tìm hiểu thông tin trên mạng, nhưng khi đến trực tiếp tại chợ, bản thân tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Ở Việt Nam, hiếm có nơi nào chỉ với 50.000 đồng mà có thể thưởng thức “bữa tiệc” của ký ức quê nhà”.
Do chợ chỉ họp từ 5-9 giờ sáng nên nhiều du khách đi chợ từ lúc 6 giờ sáng để kịp thưởng thức đủ món. Đến chợ Giai Sơn một lần khiến du khách nhớ mãi hương vị biển giữa cao nguyên.
Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam cho biết, chợ Giai Sơn được hình thành từ lâu đời, các tiểu thương chủ yếu buôn bán các mặt hàng ăn sáng, ăn vặt, hải sản và thực phẩm với mức giá rất rẻ. Vì vậy, du khách đến đây sẽ có cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc trưng của người dân vùng biển. Thời gian qua, chợ đã thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước.