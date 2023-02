Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Bộ Công an sẵn sàng tiếp tục lắng nghe, đối thoại và mong muốn các đối tác Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác để cùng bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động của các doanh nghiệp (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).