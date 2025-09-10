Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức

Nhân dịp này, Đại sứ đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành của Đức, với vai trò là một đối tác quan trọng và có ảnh hưởng lớn ở châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường, vận động EU sớm gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên về chuyển đổi số, năng lượng xanh, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Bày tỏ tình cảm quý mến đối với Việt Nam, Quốc Vụ khanh Florian Hahn đánh giá cao cộng đồng đông đảo người Việt tại Đức đóng góp tích cực và giá trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Đức.