|Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và Quốc Vụ khanh Florian Hahn.
Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cám ơn Quốc Vụ khanh Florian Hahn và Bộ Ngoại giao Đức tạo điều kiện thuận lợi để sớm chính thức nhận nhiệm vụ, đồng thời quan tâm chỉ đạo Bộ Ngoại giao Đức phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin thu xếp thành công các chuyến thăm làm việc của Lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành và địa phương Việt Nam tới Đức thời gian qua.
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành của Đức tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai nhất trí chung giữa hai Thủ tướng trong cuộc điện đàm đầu tiên ngày 29/9, nhất là đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số…
Nhân dịp này, Đại sứ đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành của Đức, với vai trò là một đối tác quan trọng và có ảnh hưởng lớn ở châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường, vận động EU sớm gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên về chuyển đổi số, năng lượng xanh, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.
Bày tỏ tình cảm quý mến đối với Việt Nam, Quốc Vụ khanh Florian Hahn đánh giá cao cộng đồng đông đảo người Việt tại Đức đóng góp tích cực và giá trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Đức.
Quốc Vụ khanh Florian Hahn khẳng định sự coi trọng và quan tâm cao của Chính phủ Đức đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, nhất là hợp tác công nghiệp chế biến chế tạo, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư và tham gia các dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam.
Ông Florian Hahn bày tỏ mong muốn được sớm thăm Việt Nam để tận mặt chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ.
Hai bên cũng trao đổi và ghi nhận những đề xuất để cùng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán tại mỗi nước.