Thúc đẩy nhanh hợp tác để VNPT, Viettel chia sẻ hạ tầng cho MobiFone

Pháp luật về viễn thông đã cho phép việc chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông nhằm mục đích phát triển nhanh hạ tầng viễn thông, tận dụng, tối ưu nguồn lực chung của xã hội và doanh nghiệp. Ảnh: MB

Tại buổi làm việc mới đây với khối viễn thông, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam đã mở cửa ngành viễn thông được hơn 20 năm nhưng vẫn “loay hoay” về cạnh tranh hạ tầng. Các nhà mạng thi nhau xem ai có mạng rộng hơn, nhiều trạm hơn. Bây giờ, thay vì cạnh tranh hạ tầng, đã đến lúc phải chia sẻ hạ tầng. Các nhà mạng phải chia sẻ, hợp tác để giá rẻ đi, tập trung vào dịch vụ. Những việc như thế này thì phải ép những nhà mạng lớn chia sẻ hạ tầng với những nhà mạng nhỏ. VNPT, Viettel phải chia sẻ hạ tầng cho MobiFone.

Bộ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh, cần quan tâm đến thúc đẩy cạnh tranh giá các dịch vụ. Việc này chưa được thúc đẩy nên các dịch vụ viễn thông ở Việt Nam rất ít. Đẩy mạnh cạnh tranh giá dịch vụ là một sự thay đổi mang tính chiến lược, mà mục tiêu cuối cùng là dịch vụ cho người dân, chứ không phải là hạ tầng.