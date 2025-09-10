Thúc đẩy định hình các giải pháp pháp lý ở châu Á

|TS. Phạm Lan Dung phát biểu tại phiên Khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Hội Luật quốc tế châu Á (AsianSIL). (Ảnh: Thùy Anh)
Đây là sự kiện được tổ chức hai năm một lần, thu hút sự tham dự đông đảo của các học giả, thẩm phán và chuyên gia luật quốc tế đến từ nhiều quốc gia châu Á và trên toàn thế giới.
Qua 9 lần tổ chức, Hội nghị đã ghi đậm dấu ấn và thành công trong việc xây dựng một diễn đàn trao đổi chuyên môn về lĩnh vực luật pháp quốc tế, đồng thời là cầu nối kết nối cộng đồng nghiên cứu luật pháp quốc tế tại châu Á.
Phát biểu tại phiên Khai mạc, TS. Phạm Lan Dung, Chủ tịch AsianSIL cho biết, thế giới hiện đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc, trong đó cạnh tranh chiến lược, đột phá công nghệ, biến đổi khí hậu và các thách thức y tế toàn cầu đã làm lung lay nền tảng của trật tự quốc tế.
Châu Á là một trong những khu vực năng động, đang chứng kiến đà tăng trưởng kinh tế, sức sống văn hóa và tiến bộ công nghệ chưa từng có. Tuy nhiên, theo bà Phạm Lan Dung, khu vực này cũng phải đối mặt với những căng thẳng, khủng hoảng môi trường xuyên biên giới và những vấn đề mới về quản trị trong không gian mạng, vũ trụ và đại dương.
Trong bối cảnh đó, TS. Phạm Lan Dung cho rằng, luật pháp quốc tế đã kêu gọi sự tham gia mang tính xây dựng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại và đầu tư đến môi trường, nhân quyền, an ninh và các công nghệ mới nổi, đồng thời gợi mở các quan điểm đa dạng của châu Á, bắt nguồn từ lịch sử, văn hóa và thực tiễn, đóng góp một cách có ý nghĩa vào sự phát triển toàn cầu của luật pháp quốc tế.
Thông qua Hội nghị lần này, bà Phạm Lan Dung bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là một nền tảng lý tưởng để các quốc gia cùng nhau tham gia thảo luận, trao đổi cả về chiều sâu lẫn chiều rộng ở nhiều chủ đề đa dạng.
Điều này không chỉ phản ánh sự tham gia năng động của châu Á đối với lĩnh vực luật pháp, mà còn khẳng định cam kết của khu vực trong việc định hình các giải pháp pháp lý cho cả những thách thức lâu dài và mới nổi.
Ngoài ra, Hội nghị còn quy tụ nhiều thế hệ, cho thấy rằng tương lai của luật pháp quốc tế nằm trong tay các học giả trẻ - những người mang đến sự sáng tạo, góc nhìn mới mẻ và quyết tâm cho lĩnh vực này.
"Việc hỗ trợ thế hệ trẻ không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là khoản đầu tư tốt nhất vào sự phát triển bền vững của sứ mệnh AsianSIL", TS. Phạm Lan Dung cho biết thêm.
|Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của AsiaSIL diễn ra trong hai ngày 9-10/10/2025, bao gồm hai phiên họp toàn thể và nhiều phiên thảo luận về toàn bộ các vấn đề pháp lý quốc tế như luật biển, giải quyết tranh chấp, luật đầu tư quốc tế, luật môi trường, nhân quyền, trí tuệ nhân tạo và quản trị dữ liệu.