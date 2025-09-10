Thúc đẩy định hình các giải pháp pháp lý ở châu Á

Trong bối cảnh đó, TS. Phạm Lan Dung cho rằng, luật pháp quốc tế đã kêu gọi sự tham gia mang tính xây dựng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại và đầu tư đến môi trường, nhân quyền, an ninh và các công nghệ mới nổi, đồng thời gợi mở các quan điểm đa dạng của châu Á, bắt nguồn từ lịch sử, văn hóa và thực tiễn, đóng góp một cách có ý nghĩa vào sự phát triển toàn cầu của luật pháp quốc tế.

Thông qua Hội nghị lần này, bà Phạm Lan Dung bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là một nền tảng lý tưởng để các quốc gia cùng nhau tham gia thảo luận, trao đổi cả về chiều sâu lẫn chiều rộng ở nhiều chủ đề đa dạng.

Điều này không chỉ phản ánh sự tham gia năng động của châu Á đối với lĩnh vực luật pháp, mà còn khẳng định cam kết của khu vực trong việc định hình các giải pháp pháp lý cho cả những thách thức lâu dài và mới nổi.